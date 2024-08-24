Efes Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dolu dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 26 Ağustos'ta başlayacak olan etkinlikler, 4 Eylül'e kadar farklı alanlarda devam edecek. Kutlamalar; tiyatro gösterileri, turnuvalar, fener alayları ve konserlerle zenginleştirilecek.

Kurtuluşun kadınları tiyatrosu ve kurtuluş yolu anıtı

26 Ağustos’ta, Büyük Taarruz'un başlangıç günü, Efes Selçuklular saat 12.00’de Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un önemli eserlerinden biri olan Kurtuluş Yolu Anıtı’na Atatürk’ün silüetinin yansımasına tanıklık edecek. Aynı akşam, Amfi Tiyatro’da “Kurtuluşun Kadınları” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bu özel gösteri, 15 yaş üzeri sanatseverler için ücretsiz olarak izlenebilecek.

Zafer turnuvası: Plaj voleybolu ve basketbol

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 27 Ağustos’ta Pamucak Sosyal Tesislerinde Plaj Voleybolu Zafer Turnuvası düzenlenecek. Turnuva 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından, 28 Ağustos'ta Eftal Doğru Spor Tesislerinde Basketbol Zafer Turnuvası yapılacak. Sporcular, zaferin coşkusunu sahada yaşayacak.

Zafere uyanan gece

29 Ağustos'ta saat 21.00'de Atatürk Anıtı önünde, Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Zafere Uyanan Gece” etkinliği gerçekleşecek. Cephe türküleri, şiir dinletileri ve zeybek gösterileriyle, Zafer Bayramı'nın ruhu Efes Selçuk'ta canlanacak.

Fener alayı

30 Ağustos günü, resmi törenlerin ardından saat 20.15'te Atatürk Anıtı önünden başlayacak Fener Alayı ile kutlamalar devam edecek. Ardından, saat 21.30’da sevilen sanatçı Emre Fel, Pazar Yeri’nde sahne alacak. Efes Selçuklular, zafer coşkusunu Fel’in şarkıları eşliğinde kutlayacaklar.

Barış Ezgileri konseri ve yazlık sinema gecesi

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rebetiko'nun “İki Yakanın Barış Ezgileri” konseri, Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. 3-4 Eylül tarihlerinde ise Yazlık Sinema Gecesi'nde “Atatürk” filmi gösterilecek. Film gösterimleri İstasyon Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak.