İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl "Zamanın ötesine geçiyoruz" temasıyla kapılarını açarken, Efes Selçuk Belediyesi de bu önemli etkinlikte yerini aldı. Açılış törenine katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kurtuluşun, kuruluşun ve Cumhuriyetin eseri İzmir Enternasyonal Fuarı 93. yaşında, kutlu olsun" dedi.

Teknoloji temasıyla Efes Selçuk’un zenginlikleri

Fuar süresince, Efes Selçuk’un tarihi ve kültürel zenginlikleri teknoloji teması bağlamında ziyaretçilere tanıtılacak. Efes Selçuk Belediyesi, 9 Eylül’e kadar açık olacak fuarda, 2020 yılında başlattığı 360 Sanal Tur Uygulaması ile katılımcılara İlham Veren Kent’in değerlerini anlatacak. Belediyeler sokağındaki stantta, ayrıca Efes Selçuk’un özgün mutfak haritası ve belediyenin çalışmalarını içeren dergiler, broşürler ve yıllıklar QR kodlarıyla sunulacak.

Fuarın Efes Selçuk için önemi

Başkan Ceritoğlu Sengel, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İzmir ve Türkiye için bir marka olduğunu belirterek, “Bu senenin teması teknoloji. Efes Selçuk, pandemi döneminde geliştirdiğimiz 360 Sanal Tur Uygulaması ile fuar ziyaretçilerine tanıtılacak. Tüm İzmirlileri ve fuar ziyaretçilerini standımıza bekliyoruz” dedi.