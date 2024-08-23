Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde Engelsiz Kamp Coşkusu

Efes Selçuk, engelli bireylerin topluma tam katılımını destekleyen anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Pamucak Sahili'nde düzenlenen Engelsiz Kamp, engel tanımaz çocuklar ve ailelerine unutulmaz bir deneyim sundu. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kampı ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Pamucak Sahili’nde anlamlı buluşma

Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Kamp, engelli çocukların ve ailelerinin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği özel bir etkinlik oldu. Pamucak Sahili'nin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen kamp, katılımcılara hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir ortam sundu. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocuklarla yakından ilgilenerek, onların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in destek mesajı

Filiz Başkan, engelli bireylerle uzun yıllara dayanan bir birlikteliği olduğunu vurgulayarak, kampın önemine değindi. “Engel tanımaz çocuklarımızla birlikte büyüdük desek yeridir” diyen Sengel, 2009’dan bu yana süregelen bu bağın kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. Başkan, kampın katılımcılara sunduğu doğal ortamın, çocukların huzur ve mutluluğuna katkı sağladığını ifade etti.

Engelsiz Kamp etkinlikleri

Engelsiz Kamp boyunca, çocuklar ve aileleri çeşitli etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdi. Ritim çalışmaları, resim atölyeleri ve müzik dinletileri, katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıdı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çocuklar, aynı zamanda birbirleriyle kaynaşarak yeni arkadaşlıklar kurdu.

Pamucak Sahili’nin doğal güzellikleri, kampın en dikkat çekici yanlarından biri oldu. Çocuklar ve aileleri, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, doğanın kucağında huzur buldu. Kampın bu rahatlatıcı atmosferi, katılımcılar üzerinde olumlu bir etki bıraktı.

Filiz Başkan’dan engelsiz gelecek vurgusu

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kamp boyunca engel tanımaz çocuklar ve aileleriyle birebir ilgilenerek, onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Efes Selçuk’un bu tür etkinliklerle engelli bireylere yönelik fırsatları artırmaya devam edeceğini belirten Başkan Sengel, toplumun her kesiminin bu tür etkinliklere destek vermesinin önemine değindi.