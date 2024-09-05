Efes Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstasyon Meydanı’nda düzenlediği Yazlık Sinema Gecesi ile vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. 3 Eylül Salı ve 4 Eylül Çarşamba akşamları Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını ve Millî Mücadele dönemini anlatan “Atatürk 1881-1919” film serisi, Efes Selçuklular ve çevre ilçelerden gelen izleyicilerle buluştu.

Atatürk'ün çocukluk yıllarına yolculuk

Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı film serisi, Atatürk’ün çocukluk yıllarından Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan süreci, onun gözünden aktararak izleyicilere derin bir tarihsel yolculuk sundu. Gösterim, sadece Efes Selçuklu vatandaşların değil, çevre bölgelerden gelen sinemaseverlerin de büyük beğenisini kazandı.

Tarihe uygun etkinlikler

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 26 Ağustos’tan 8 Eylül’e kadar süren etkinliklerin tarihî önemine vurgu yaparak, “Büyük Taarruz’un yıldönümünden başlayıp Efes Selçuk’un kurtuluşuna kadar uzanan bu dönemde, etkinliklerimizin içeriğinin tarihe ve şehrimizin ruhuna uygun olmasına özen gösteriyoruz. Yazlık Sinema Geceleri’nde Atatürk film serisini her yaştan vatandaşımızla birlikte izlemek bizim için büyük bir onurdu” dedi. Başkan Sengel, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.ı.