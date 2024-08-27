Efes Selçuk Belediyesi'nin Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunu, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınların hikâyelerini izleyicilerle buluşturdu. Amfi Tiyatro’da sahnelenen tek kişilik bu etkileyici performansta, Tiyatro Ofisi’nin başarılı oyuncusu Ecem Yüksel, sergilediği üstün performansla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı ve oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Kadın kahramanların unutulmaz hikâyeleri

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Metin Güler’in yönettiği oyunda, Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş ve Kurtuluş Savaşı’na katkı sunan daha birçok kadının mücadelesi sahneye taşındı. Milli Mücadele Tarihi'ne ışık tutan bu önemli yapımda Ecem Yüksel, hayat verdiği kadın kahramanların fedakarlıklarını ve direnişlerini başarılı bir şekilde canlandırarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Büyük beğeni ve anlamlı bir hediye

Gösteri sonunda, oyunu büyük bir ilgiyle izleyen seyirciler, Ecem Yüksel’in performansını ayakta alkışladı. Etkinliğin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, oyun yönetmeni Metin Güler ve oyuncu Ecem Yüksel’i tebrik etti. Keskin, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm seyirciler adına sanatçılara Artemis Heykeli ve çiçek takdim etti.