Efes Selçuk, sporun yaygınlaştırılması adına önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Engin Arslan Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolü, bölgedeki gençlerin tenisle tanışmasını ve bu sporla daha yakından ilgilenmelerini amaçlıyor.

Protokolün detayları

Efes Selçuk Belediyesi, gençlerin sporla daha çok iç içe olmasını sağlamak için yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Belediye meclisi tarafından onaylanan ve Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e yetki verilen protokol, Engin Arslan Spor Kulübü ile yapıldı. Bu iş birliği, Efes Selçuk’ta tenis sporunun yaygınlaştırılmasını ve gençlerin tenisle daha fazla ilgilenmesini hedefliyor.

Başkan Ceritoğlu Sengel: "Gençlerimiz tenisle buluşacak"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokolle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu protokol ile Efes Selçuk’un çocuklarının tenisle buluşmasını sağlayacağız. Ayrıca, tenisle ilgilenen çocuklarımızın sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Meclisimizin verdiği kararla, bu kentte tenis oynayan birçok çocuk olacak. İlham veren sporcular ve çocuklar bu kentte yaşamaya devam edecek," dedi.

Engin Arslan: "Selçuk halkını tenis oynamaya bekliyoruz"

Engin Arslan Spor Kulübü Başkanı Engin Arslan, protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Başkanıma ve Selçuk halkına bu güzel organizasyona öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Yıllarca Selçuk’ta yaşadım ve tenis faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra Aydın’da bir kulüp kurduk. Burada da aynı faaliyetleri sürdürmeyi ve gençlere tenis öğretmeyi hedefliyoruz. Tüm Selçuk halkını tenis oynamaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Protokolün kentteki etkileri

İmzalanan protokol, Efes Selçuk’ta tenis sporunu yaygınlaştırma ve gençler arasında bu sporu teşvik etme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Protokol sayesinde, kentin çeşitli bölgelerinde tenis eğitimi verilecek ve bu sporun yaygınlaştırılması sağlanacak.

Bu iş birliği, Efes Selçuk’un spor kültürünü güçlendirmek ve gençleri sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla tanıştırmak için önemli bir fırsat sunuyor.