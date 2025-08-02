Germencik’te JES karşıtı direniş büyüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde kurulması planlanan üç yeni jeotermal enerji santrali (JES) için düzenlenen halk bilgilendirme toplantısı, çevre örgütleri, hukukçular ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Germencik 19 Mayıs Parkı’nda yapılan toplantıda çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle JES projelerine karşı net bir duruş sergilendi.



Kent Konseyi JES’e karşı halkla dayanıştı

Toplantıya katılanlar arasında Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Çetintürk Kartal da yer aldı. Kartal, Germencik halkının uzun süredir verdiği çevre mücadelesine dikkat çekerek, “Sizler bize JES tehdidiyle karşılaştığımızda destek verdiniz. Şimdi biz de sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Kent Konseyi’nin desteği, bölgeler arası çevre mücadelesinin ortaklaşa sürdürüldüğünü ortaya koydu.



JES’in etkileri tepki topladı

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, toplantıda yaptığı konuşmada jeotermal santrallerin su kaynaklarını kirlettiğini, hava kirliliğine yol açtığını ve bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Aydın'da kanser vakalarının artışına da dikkat çeken Çetinkaya, “Halkın sağlığı tehlikede, yeter artık” diyerek tepkisini dile getirdi.



Baro hukuki süreci takip edecek

Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması gibi uygulamalarla birlikte doğanın büyük tehdit altında olduğunu belirtti. Baro adına konuşan Avukat Akın Yakan ise JES projelerinin çevre ve anayasa hukuku açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti. NCG gazlarının doğrudan doğaya salındığını vurgulayan Yakan, “Bu projeler hukuken kabul edilemez” dedi.



“Germencik daha fazla JES istemiyor”

Toplantıya katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, JES projelerine karşı halkın yıllardır sürdürdüğü mücadelenin artık bir direnişe dönüştüğünü belirtti. “Bu halkın karnı tok. 15 yıldır bu toplantılar yapılıyor. Artık yeter. Germencik JES istemiyor” diyerek bölge halkının tutumunu net bir şekilde ifade etti.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ise Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in destek mesajını iletti ve “Doğaya zarar veren her projenin karşısındayız” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.