Kent belleği sergisi geçmişle bugünü buluşturuyor

Buca Belediyesi tarafından ilçenin tarihi mirasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Kent Belleği Sergisi, halk arasında “Pembe Köşk” olarak bilinen Hacı Davut Fargoh Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergi, Buca’nın kültürel geçmişine ışık tutan çok sayıda objeyi bir araya getirerek kent tarihini yeni nesillere aktarıyor.

Göçmenoğlu, sergide duygusal anlar yaşadı

Serginin ilk ziyaretçilerinden olan Bucalı gazeteci-yazar Tayfur Göçmenoğlu, sergiyi gezerken zaman zaman duygulandı, zaman zaman ise geçmişe özlemle gülümsedi. Buca’nın tarihine ve kültürel dokusuna tanıklık etmiş bir isim olarak sergiyi detaylı biçimde inceleyen Göçmenoğlu, bu sergiye duyulan ihtiyacın yıllardır farkında olduğunu belirtti.

Göçmenoğlu, "Buca'nın tarihiyle ilgilenen bir Bucalı olarak, kentimizin böyle bir müzeye ne kadar ihtiyacı olduğunu bilenlerdenim. Sergiyi gezdikten sonra kusursuz bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum," diyerek düşüncelerini aktardı.

Zeki Müren’in fotoğrafı da sergide yer aldı

Sergide, Buca’nın geçmişine tanıklık eden çeşitli tematik bölümler oluşturuldu. Devlet Demiryolları Odası, Buca Tarihi Odası, Kırsal Oda ve Levanten Kültürü Yaşam Alanı gibi alanları tek tek gezen Göçmenoğlu, sergide yer alan objelerle ilgili de bilgi paylaştı.

Sergide dikkat çeken parçalardan biri ise Göçmenoğlu'nun 1966 yılında Buca'da düzenlenen ilk Üzüm Festivali'nde çektiği Zeki Müren fotoğrafı oldu. Göçmenoğlu, “Belediye başkanımız Süha Göksel ile birlikte Zeki Müren’e bir sele üzüm götürdük. Davet ettik ve geldi. Çok özel bir andı,” sözleriyle o anıyı paylaştı.

Sergi hafta içi ziyarete açık

Ziyaretçilere geçmişin izlerini sunan sergi, hafta içi her gün mesai saatleri içinde ziyaret edilebiliyor. Tarih ve kültür meraklıları için benzersiz bir deneyim sunan Kent Belleği Sergisi, Buca’nın belleğinde iz bırakan birçok detayı gözler önüne seriyor.