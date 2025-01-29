İZRO’nun düzenlediği eğitim programı, Efes Selçuk’un tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıttı. Rehberler, bölgenin eşsiz değerlerini daha yakından keşfetti.

Efes Selçuk’un derin tarihi ve kültürel mirası rehberlere anlatıldı

İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından düzenlenen “Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk” eğitim programı, Efes Selçuk’un tarihî, kültürel ve gastronomik değerlerine dikkat çekti. Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, rehberlere bu önemli bölgenin tarihî mirasını derinlemesine tanıma fırsatı sundu.

Eğitim programı, Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert tarafından verildi. Katılımcı rehberler, sadece Efes Selçuk’un antik tarihini öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda bölgenin doğal güzellikleri ve mutfak kültürünün de tanıtımına katkı sağladı. Program boyunca rehberler, kentin gastronomik zenginlikleri hakkında bilgilendirildi ve bu lezzetlerin turizmdeki rolü vurgulandı.

Eğitimde tarih, kültür ve gastronomi bir arada

Eğitim programında rehberlere, Efes Selçuk’un kültür rotaları, tarihi yapıları ve bu değerlerin günümüze nasıl taşındığı detaylı bir şekilde aktarıldı. Gezi esnasında rehberler, bölgenin tarihî mirası ile doğal zenginliklerinin yanı sıra, kentin mutfağının tanıtımına da odaklandı. Yerel yemeklerin önemi, bölgenin turistik tanıtımında nasıl bir katkı sağladığı üzerine yapılan sunumlar, katılımcıların dikkatini çekti.

Rehberler, Efes Selçuk’un tarihi değerlerini turlarına dahil edecek

Eğitime katılan rehberler, öğrendikleri bilgileri turlarına entegre edeceklerini ve Efes Selçuk’un kültürel ve tarihi mirasını ziyaretçilere anlatırken farklı bir bakış açısı sunacaklarını belirttiler. Efes Selçuk’un çok yönlü zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Selçuk Efes Kent Belleği işbirliği ile zengin tanıtım

Selçuk Efes Kent Belleği yetkilileri, İZRO ile gerçekleştirilen işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi. Bu tür eğitimlerin, kentin tarihî ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, herkesi Efes Selçuk’un tarihi dokusunu, eşsiz kültürel mirasını ve mutfak zenginliklerini keşfetmeye davet etti.

Efes Selçuk’un tarihi zenginlikleri ziyaretçilerini bekliyor

Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti ve çevresindeki diğer doğal güzelliklerle birlikte Efes Selçuk, tarihi mirası ve kültürel değerlerini daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor. Bu eğitim programları, kentin bilinmeyen yönlerini vurgularken, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.