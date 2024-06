Efes Selçuk halkının spor ve yürüyüş için sıkça tercih ettiği Dutlu Yol, zarar gören aydınlatma direklerinin yenilenmesiyle tekrar aydınlık ve güvenli hale getirildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan yolun korunması ve kamu malına zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Güvenli gece yürüyüşleri

Dutlu Yol, modern aydınlatma sistemleri sayesinde artık geceleri de güvenli bir şekilde kullanılabilecek. Belediye yetkilileri, bu yenileme çalışmasıyla birlikte yolun daha kullanışlı hale geldiğini ve vatandaşların her saatte rahatça spor yapabileceklerini belirtti.

Her şey Efes için

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dutlu Yol’un kentin en önemli spor ve yürüyüş alanlarından biri olduğunu vurguladı. "Dutlu Yol, halkımızın spor yapma ve yürüyüş ihtiyaçlarını karşılamakta önemli bir rol oynuyor. Aydınlatma direklerimizin yenilenmesiyle birlikte bu alanı daha güvenli ve kullanışlı hale getirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın her saatte rahatlıkla spor yapabilecekleri ve yürüyüşe çıkabilecekleri bir ortam sağlamaktır. Daha önce yenilenen aydınlatma direklerimize verilen zararlar, maalesef yürüyüş yapan vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. Ancak, bu olumsuzluklara rağmen, vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde bu alanı kullanabilmesi için çalışmaları hızlıca tamamladık. Çünkü her şey Efes Selçuklular için, her şey sizler için" diye konuştu.