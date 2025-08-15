Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak, yenilenen görünümüyle 15 Ağustos Cuma günü açık hava konserine ev sahipliği yaptı. Konser saat 21.00’de başladı.

Konser sanatseverlerle buluştu

Popstar Harun ve Merkezefendi Belediye Orkestrası, Eflatun Sokak’ta sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar yaz akşamının keyfini sanatla birleştirdi.

Belediye sanat etkinliklerine destek verdi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültüre ve sanata verdikleri önemi vurguladı. Başkan Doğan, “Eflatun Sokak’ı yepyeni bir görünüme kavuşturduk. Sanat dolu bir akşamda hemşehrilerimizle buluştuk. İlçemiz sanatla iç içe” dedi.

Etkinlikler devam edecek

Merkezefendi Belediyesi, yaz boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu tür etkinlikler, ilçede sosyal hayatı canlandırıyor ve halkı bir araya getiriyor.