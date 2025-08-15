İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, Ege’ye kadar uzandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı Alican Ayvataş’ın da bulunması dikkat çekti.

44 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada toplam 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 42 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturmanın merkezinde İBB şirketleri

Soruşturmanın odağında İBB’ye bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yer alıyor. Hazırlanan iddianamede, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında; “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikap, kamu kurumunu dolandırmak ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek” suçlamaları yöneltildi. Bu isimlerin, firari sanık Emrah Bağdatlı ile birlikte sosyal medya yapılanmasında aktif rol aldığı öne sürüldü.

Didim bağlantısı

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı Alican Ayvataş’ın da bulunması, soruşturmanın kapsamının İstanbul sınırlarını aştığını gösterdi. Didim cephesinde yaşanan gelişmenin, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Liste kabarık

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında belediye yöneticileri, medya şirketi çalışanları ve çeşitli danışmanlar yer alıyor. Toplamda 44 şüpheli hakkında işlem yapılırken, soruşturmanın yeni deliller ışığında genişleyebileceği bildirildi.