Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Kızkumu Plajı, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken plaj, eşsiz manzarası ve denizin ortasında uzanan doğal patika görünümüyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.



Doğal yapısıyla dikkat çekiyor

Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 28 kilometre mesafede yer alan Kızkumu Plajı, denizin ortasından geçen yaklaşık üç metre genişliğindeki doğal kum yolu ile tanınıyor. Bu özel oluşum, bölgedeki kayaların yıllar içinde sıcaklık farkları ve doğal etkilerle parçalanması sonucu ortaya çıktı. Kumların denize taşınmasıyla oluşan bu patika, ziyaretçilerin yürüyerek denizin ortasında ilerleyebildiği ender doğal yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Prenses heykeli simge haline geldi

Kızkumu Plajı’nda bulunan prenses heykeli de ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalar arasında. Bölgeye ait efsanelerden esinlenerek yapılan heykel, plajın simgesi haline gelirken, turistler hatıra fotoğrafı çektirmek için heykelin önünde sıklıkla duruyor.

Ziyaretçiler memnun ayrılıyor

İstanbul’dan gelen Hande Kantaroğlu, ailesiyle birlikte Marmaris’e yaptığı ziyareti şu sözlerle anlattı:

“Bu kez eşim ve çocuklarımla geldim. Bozburun’da tatil yaptık, dönüşte Kızkumu’na uğradık. Burası her gelişte aynı etkiyi bırakıyor. Tekrar hayran kaldım.”

Bolu’dan gelen Aydın İman ise bölgenin etkileyici atmosferine dikkat çekti:

“Selimiye’ye geçerken uğramıştık, çocuklar çok beğendiği için ertesi gün yeniden geldik. Görmeye ve yüzmeye kesinlikle değer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer.”