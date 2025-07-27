Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi’nde zirai alanda çıkan yangını kontrol altına almak için itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.



Alevler zirai alandan yükseldi

Yangın, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi’nin üst kesimlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek verdi.

Kontrol çalışmaları sürüyor

Yangının çevredeki tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçramaması için müdahale geniş çaplı sürdürülüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler hem kara hem hava unsurlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.