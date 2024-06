Ünlü heavy metal grubu Megadeth, Vera Müzik organizasyonuyla gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluştu. Grup, en son albümleri “The Sick, the Dying… and the Dead!” ile sahneye giriş yaptı ve "Devil's Island", "Hangar 18", "She Wolf", "Tornado of Souls" ve "Peace Sells" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Ayrıca son albümlerinden “%100 Metal” adlı parçalara da yer verdiler.

Hayranlarını ekstra parçalarla coşturdu

Grubun kurucusu, ritim gitaristi ve solisti Dave Mustaine, seyircilere hitaben yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye’de sahne almanın mutluluğunu dile getirdi. "Bugün bizden önce alt grup olmayacağını öğrendik, bu yüzden sizin için ekstra parçalar çalacağız," diyerek hayranlarını sevindirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, efsanevi "Holy Wars... The Punishment Due" şarkısıyla son buldu.

En son 2016'da konser vermişti

Metallica'dan ayrıldıktan sonra 1983 yılında Los Angeles'ta Megadeth'i kuran Dave Mustaine, 1985'te grubun ilk albümü "Killing Is My Business... And Business Is Good!" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkaran Megadeth, dünya genelinde 50 milyondan fazla albüm satışı elde etti.

Megadeth, Türkiye'de en son 10 Temmuz 2016'da İstanbul'da konser vermişti. Bu unutulmaz geri dönüş, Türk hayranları için adeta bir müzik ziyafeti oldu.