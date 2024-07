Modern rock müziğin öncülerinden İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım’da İstanbul'da unutulmaz bir konser verecek. Grammy ödüllü grup, Volkswagen Arena’da sahne alacak ve hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul'da düzenlenecek konser için hazırlıklar başladı. Kod Müzik Organizasyon'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 60 milyondan fazla albüm satan Jethro Tull, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grubun solisti Ian Anderson, flüt, vokal ve akustik gitar performanslarıyla büyüleyecek. Anderson'a gitar ve vokalde Jack Clark, davulda Scott Hammond, klavye ve vokalde John O'Hara, bas gitar ve vokalde ise David Goodier eşlik edecek.

Konserin repertuvarı, grubun 1968’deki ilk albümleri "This Was"dan son albümleri "RökFlöte"e kadar uzanacak. Biletler 4 Temmuz'da satışa sunulacak.

Jethro Tull hakkında

1967'de Ian Anderson tarafından kurulan Jethro Tull, 40'tan fazla ülkede 3 binden fazla konser verdi. İlk albümleri "This Was" ile müzik sahnesine adım atan grup, 1971’de çıkardıkları "Aqualung" albümü ile büyük bir çıkış yakaladı. 1987’deki "Crest of a Knave" albümü ile Grammy ödülü kazanan Jethro Tull, geçtiğimiz yıl yayınladıkları "RökFlöte" albümü ile de müzikseverlerden tam not aldı.

Progresif, folk ve hard rock türlerindeki çalışmalarını sürdüren grup, Iron Maiden, Pearl Jam ve Kansas gibi birçok ünlü gruba ilham kaynağı oldu.