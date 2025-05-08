Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği, 2025 yıllının ilk aktivitesini İzmir Polis Evi’nde düzenlenen görkemli bir kahvaltı ile başlattı. Saygının, sevgisinin, çalışkanlığın bir araya getirdiği Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği üyeleri unutulmaz dakikalar geçirdi

Vecihi Gürkan, Veli Yılmaz,Adil Umman, Hasan Bayözen, Ali Çelik

Kahvaltıdan önce kısa bir konuşma yapan Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği Başkanı Nurettin Azlal “İnandık, Başardık, şu anda derneğin 5. Yılını kutluyoruz, bu gün 30 yılını dolduran ve halen mesleğine devam eden arkadaşlarımıza plaket verdiğimiz için çok mutluyum, 2024 yılında mesleğinde 40. Yılını dolduranlara plaket vermiştik, 5. Yıl pastasını da hep birlikte kesmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Ayhan Ertaş,Erkan İzgin, Kurtuluş Ay, Cengiz Akyol

Burak Can, Mehmet Kamacı, Nurettin Azlal, Berkant Moralıoğlu

Ersin Mutlu, Nurettin Azlal, Mustafa Meşe, Erdoğan Ak

Murat Can, Bilal Uslu, Beyazıt Uslu, Mehmet Kamacı, Erdoğan Karacaali

Nurettin Azlal, Fahri Çıtak, İnan Balli, Kemal Özbezler

Nurettin Azlal, Hakan Ezirkan, Saliha Belgin Yakkan, Ümran Merttürk