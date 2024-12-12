Ege Bölgesi ekonomisi, bölge halkı, çalışanlar ve yatırımcılar açısından önemli bir yere sahip olan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 40 milyon dolarlık yatırım hamlesine hız verdi. Üç yıl gibi kısa bir sürede başarı hikayesi yazdıklarını söyleyen Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Önümüzdeki dönemde şirketler topluluğumuzun gerçekleştireceği yatırımlarla daha da güçlenerek büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Satın alımdan önceki dönemlerde kullanılan döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesinden kaynaklı olarak Batı Anadolu Şirketler Topluluğu şirketleri zor bir dönem yaşarken, bu tablo hissedar ve yönetim değişikliği sonrası değişti. Batıçim Batı Anadolu 2023 yıl sonunda konsolide bazda 6 yıl sonra ilk kez kara geçti ve 2 milyar 55 milyon TL net kâr elde etti. Grup şirketlerinden Batısöke Çimento da 2023 yılını 7 yıl sonra ilk kez kârlı kapattı ve 872,5 milyon TL kâr açıkladı. Topluluk, önümüzdeki dönemde 40 milyon dolar yatırım planlayarak, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dolar bazında 2 kat büyüdü

İki yıl içerisinde dolar bazında iki kat büyüyerek 2023 sonunda 480 milyon dolar ciroya ulaştıklarını söyleyen Candaş, “Yönetime geldiğimiz 2021 yılından bu yana işletme sermayesini güçlendirmeye öncelik verdik. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54’lük pay, grubun amiral gemisi iki şirketten Batıçim ve Batısöke Çimento’dan geliyor” ifadelerini kullandı.

2025’in gündeminde yatırımlar var

Yeni yatırımları gündemlerine aldıklarını belirten Candaş, 2025 yılını işaret ederek, “Batısöke Çimento’da sermaye artırımına gitmeyi ve şirketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketler topluluğumuzun yatırımlarla daha da güçlenerek büyüyeceğini hedefledik” diye konuştu.

Candaş, şu bilgileri verdi: “Bizim güçlü kaslarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama ve besleme tesisi yatırımları ve Batıliman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

Yeni çimento tesisi ile kapasite artacak

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun önümüzdeki dönem yatırım planları arasında Aliağa’ya çimento öğütme tesisi ve Batıliman’da rüzgâr türbini kule ve kanatlarının ihracatına olanak sağlayacak genişleme projesi yer alıyor.

KAP açıklaması ile duyurulan, Aliağa bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED sürecinin devam ettiğini belirten Candaş, “Yıllık toplam 5.8 milyon ton çimento ve 4.3 milyon ton klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük üreticilerinden biriyiz. Türkiye çimento sektöründeki iç satışta pazar payımız yüzde 4’ün, ihracatta ise yüzde 8’in üzerinde. Aliağa bölgesinde antrepolarımızın bitişiğindeki araziye kurmayı planladığımız yeni tesise 3,5 milyon ton çimento öğütecek bir değirmen kurmak istiyoruz. Fizibilitesine devam ediyoruz. İzin süreçleri tamamlanınca hemen yatırımı hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü ihracat tarafında çimento, klinkere göre daha avantajlı” dedi.

Aliağa’daki yatırımlar ihracata güç katacak

Candaş, topluluğun gelecek planları içinde önemli yeri olan Batıliman’da planlanan yatırımları da şöyle anlattı: “Bizim limanımız dökme yük limanı ve genel kargo. Şu an için konteyner düşüncemiz yok. Ancak rüzgâr türbinlerinin naklinin sağlanması amacıyla yatırım planımız var. Ege Bölgesi’nde çok ciddi türbin kule ve kanat üretimi yapılıyor. Batıliman’da mevcut durumda rüzgâr türbinlerinin kulelerini yani ayak kısmının yüklemesini yapabiliyoruz. Kanat boylarının çok uzaması sebebiyle kamyonlar limanımıza giremiyorlar. Biz bu yatırımı yaptığımızda çok ciddi rüzgâr türbini kanat ve kule ihracatı yapma imkanına sahip olacağız. Ayrıca, limanda vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz.”

Yatırım planlarının ihracata güçlü bir etki sağlayacağını ifade eden Candaş, Batıçim ve Batısöke çimento fabrikalarının limanlara yakınlığının, Akdeniz havzası ve Atlantik Okyanusu hattındaki pazarlarda gruba rekabet avantajı sağladığını ifade etti. Candaş, “Mevcut tabloda toplam cironun yaklaşık 90 milyon doları ihracat gelirinden oluşuyor. Stratejik yatırımlarla bu rakamı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Batıliman’ın 2025’te halka arz edilmesi değerlendiriliyor

Nemrut Körfezi’ndeki Aliağa’da bulunan Batıliman’ın 2025 yılında halka arz edilmesinin değerlendirildiğini ifade eden Candaş, limanda yatırımı önemsediklerini söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Ege Bölgesi’nin draft sorunu olmayan bir limanıyız. Draftımız 40 metre civarında. Bu sene iskelemizi 100 metre uzattık ve 390 metre iskele boyuna ulaştık. Limandaki yatırımlar ile çok ciddi maliyet avantajı sağlayacak ve ihracat kabiliyetimizi de yukarı çekeceğiz. Liman, bu sene büyük ihtimalle sadece döviz bazlı cirosunu yüzde 20 artıracak. Limanın halka arz sürecinin ise hızlı bir şekilde ilerletilmesini arzu ediyoruz. Bu bölge çok değerli ve önümüzdeki dönemde daha başka yatırım planlarımız da var.”

Kutu

1000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun ana faaliyet konusu olan çimento ve bağlı ürünler alanında Batıçim Batı Anadolu, Batısöke Çimento ve Batıbeton şirketleri faaliyet gösteriyor. Ayrıca lojistik ve enerji alanında da Batıliman ve Batıenerji şirketleri bulunuyor. 5 şirketin 1.000 kişinin üzerinde çalışanı var. Alt yüklenicilerin 500’den fazla çalışanını da bu rakama eklediğinizde topluluğun sağladığı istihdam sayısı daha da artıyor.

Yeşil dönüşüm atağı

Sürdürülebilirliğe ayrıca önem verdiklerinin altını çizen Candaş, 2025 yılında Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek şunları söyledi: “Alternatif hammadde, doğadan temin ettiğimiz hammaddelerin yerine ikame ettiğimiz çeşitli sektörlerin atıklarından oluşuyor. Bunlar arasında termik santrallerinin baca külleri de var. Alternatif hammadde kullanımını yani katkılı çimento üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bu konu önemli, çünkü üründeki emisyonu azaltmaya yönelik olarak sektörümüzle ilgili yayınlanan tebliğe göre kamu ihalelerinde klinker oranı 0.80’e düşürülecek. Bu ayrıca Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli. Hedefimiz katkılı çimento üretim kapasitemizi daha da artırmak, çimento içindeki klinkerin payını düşürmek. Ayrıca, yakıtımızın bir kısmını da atıklardan üretiyoruz. Bugüne kadar fabrikalarda yüzde 5 dolaylarında alternatif yakıt kullanımı varken, biz yeni yapılanmayla organize olarak, atıktan türetilmiş alternatif yakıt ikame oranımızı yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkardık. Bu oranı önce yüzde 30'a, ardından yüzde 50'ye kadar çıkarmak istiyoruz. Ayrıca güneş enerjisi yatırımları da planlarımız arasında yer alıyor” dedi.

Mayıs ayında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusuna ağırlık veriyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Atık Yönetim Müdürlüğü kuran grup, AB standartlarına uygun olarak ürettiği, emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl tanıtmıştı. Grup öte yandan çevresel ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 2024’ün Ağustos ayında ilk yeşil kredi kullanımını duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise Yeşil Çimento Projesi ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ortak Yarınlar Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Kategorisi’nde ödül almıştı.

