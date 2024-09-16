Aydın’ın Yenipazar ilçesi, Ege Bölgesi'nin 2024 sezonunun ilk otokros yarışına ev sahipliği yapacak. 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) tarafından organize ediliyor. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, bölgeyi motor sporları açısından heyecanlı günler bekliyor.

Yeni parkurda ilk yarış heyecanı

Yarışlar, Fernas Otoyol A.Ş. tarafından tasarlanan ve inşa edilen yeni parkurda yapılacak. Toprak ve asfalt zeminli parkur, 5 farklı kategoride toplamda iki ayak üzerinden koşulacak. Yenipazar’daki bu parkur, ilk kez bir yarışa ev sahipliği yapacak olmasının yanı sıra, bölge sporcuları ve otomobil severler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Yarış programı ve etkinlikler

28 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak idari kontrolün ardından, 15.30-16.30 saatleri arasında teknik kontrol yapılacak. Etkinlik, 19.30’da düzenlenecek tanıtım töreni ile devam edecek. 29 Eylül Pazar günü ise antrenmanlar saat 11.00-12.00 arasında gerçekleştirilecek. Yarış, toplam 10 turdan oluşan iki ayrı bölümde, 12.30-16.30 saatleri arasında yapılacak ve saat 17.00’de ödül töreni ile son bulacak.

Bekir Kuvvet Erim’den katılım ve davet

Yarışlarda yer alacak isimler arasında AYOSK Başkanı ve eski AK Parti Aydın milletvekillerinden Bekir Kuvvet Erim de bulunuyor. Erim, "İsabeyli ve Buharkent’te düzenlediğimiz tırmanma yarışlarının ardından, Yenipazar’daki parkurumuzda ilk otokros yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Kendi aracımla pilot olarak yarışacağım bu etkinlikte tüm otomobil severleri yarışı izlemeye davet ediyorum” dedi.