İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde Ege Cup 2024 adıyla bir basketbol turnuvası düzenliyor. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvaya, Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi takımları katılacak. Turnuva, 5-7 Eylül tarihleri arasında Aliağa Belediye Spor Salonu'nda yapılacak.

Turnuvanın açılış maçı 5 Eylül'de saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak. Aynı gün saat 18.00'de ise Petkimspor ile Manisa Büyükşehir B.B. karşı karşıya gelecek. Bu hazırlık turnuvası, takımların yeni sezon öncesinde performanslarını test etmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor.