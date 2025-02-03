Ege Denizi, sismik hareketliliğin arttığı bir dönemden geçiyor. AFAD’ın verilerine göre, 3 Şubat 2025 saat 15.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü 36.70222 Kuzey enlemi ve 25.66056 Doğu boylamında olup, 8.33 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan açıklama geldi

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Ocak 2025’ten itibaren bölgede yoğun bir sismik hareketlilik yaşandığı belirtilerek, şu ana kadar 400’ün üzerinde sarsıntının kaydedildiği bildirildi. Yetkililer, en büyük depremin 4.8 Mw büyüklüğünde olduğunu ve sarsıntıların Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığını ifade etti.

Depremlerin 5 ila 25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar bu hareketliliğin bir "deprem fırtınası" olarak adlandırıldığını belirtti. Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.