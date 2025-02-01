Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün sabah 08:31 ile 16:51 saatleri arasında Ege Denizi'nde toplam 8 deprem meydana geldi.

İlk deprem, 08:31’de 3.9 büyüklüğünde kaydedilirken, ardından farklı büyüklüklerde art arda sarsıntılar yaşandı. Günün en büyük depremleri ise 4.0, 4.2 ve 4.4 büyüklüğünde oldu.

Deniz açıklarında meydana geldi

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını ve depremlerin deniz açıklarında meydana geldiğini bildirerek vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Günün depremleri şu şekilde kaydedildi:

08:31 – 3.9 Mw (36.52417° N, 25.37889° E)

09:02 – 3.6 Ml (36.695° N, 25.575° E)

09:03 – 3.7 Ml (36.64222° N, 25.58139° E)

09:58 – 3.5 Ml (36.55944° N, 25.29194° E)

13:16 – 4.0 Mw (36.62722° N, 25.59722° E)

15:51 – 4.2 Mw (36.57556° N, 25.5875° E)

16:29 – 4.4 Mw (36.49222° N, 25.39917° E)

16:51 – 3.5 Ml (36.61667° N, 25.47194° E)

AFAD, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunarak resmî açıklamaların takip edilmesini önerdi.