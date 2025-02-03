Ege Denizi'nde 28 Ocak 2024'ten bu yana 400'ün üzerinde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, bu depremler özellikle Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmış durumda ve derinlikleri 5 ile 25 km arasında değişiyor.

Depremin nedenleri ne?

Bölgedeki yoğun sismik aktivitenin ana sebebi, Helen-Kıbrıs Yayı ve Anadolu Levhası'nın etkileşimleri olarak gösteriliyor (AFAD, 2025). Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası altına dalarak batması sonucunda oluşan bu dalma-batma zonu, Ege Denizi'ndeki levhanın sürekli gerilmesine ve sık sık depremler meydana gelmesine yol açıyor.

Helen-Kıbrıs Yayı, Ege Denizi'nin doğusunda yer alan bir dalma-batma zonudur. Bu bölgede, Afrika Levhası kuzeye doğru hareket ederken, Anadolu Levhası'nın altına dalmaktadır. Bu hareket yer kabuğunda gerilmelere ve deformasyonlara neden olur, bu da depremleri tetikler (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2025).

Geçmişte de benzer durumlar yaşanmış olup, 2011-2012 yıllarında da yoğun sismik aktivite dönemleri kaydedilmiştir. Bu benzerlikler, bilim insanlarının Ege Denizi'ndeki depremler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve olası etkilerini tahmin etmelerine yardımcı olmaktadır (Jeoloji Mühendisleri Odası, 2025).

Yunanistan'dan acil toplantı

Ege Denizi'nde meydana gelen yoğun depremler, Yunanistan yetkililerini de harekete geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, depremler nedeniyle acil bir toplantı yapılmasını emretti. Toplantıda, artan sismik aktivitenin olası etkileri ve alınacak önlemler değerlendirildi. Uzmanlar, depremlerin yoğunluğunu ve bölgede oluşabilecek riskleri analiz ederek, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri belirlemeye çalıştı.(Atina Üniversitesi, 2025).

Yunan bakandan açıklama geldi

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Bölgedeki vatandaşlar, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaları konusunda sürekli olarak bilgilendiriliyor. AFAD ve ilgili resmî kaynaklar, depremlerle ilgili güncel bilgileri ve alınması gereken önlemleri vatandaşlara duyuruyor. Bu süreçte, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, bölgedeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yetkililer, depremlerin olası etkilerini minimize etmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor (AFAD, 2025).

