Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğan eski futbolcu ve antrenör Mutlu Karakaş'ın erken ölümü, Ege kulüplerinde ve futbolseverlerde büyük üzüntüye neden oldu.

Son olarak Karşıyaka'da gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görev yapan Karakaş (46), beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Tüm organlarını bağışlayan Mutlu Karakaş'ın cenazesinin yarın doğup büyüdüğü Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Futbolculuk döneminde Milasspor, Torbalıspor, Karşıyaka, Iğdırspor, Balıkesirspor gibi kulüplerde forma giyen Mutlu Karakaş, antrenör olarak Edremit Bld, Küçükköyspor, Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bucaspor 1928'de görev yaptı.

Mutlu Karakaş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) üyesi ve bir çocuk babasıydı. Karşıyaka Spor Kulübü, "Karşıyakalı gençlerin yetişmesinde rol oynayan, altyapımızın gelişimi için özveri ile çalışan Mutlu Hocamıza Allah'tan rahmet; Karakaş ailesi başta olmak üzere, tüm yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" mesajı yayınladı.