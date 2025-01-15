İzmir Kahveciler Odası Başkanı ve Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kırdı ile görüşerek fikir birliğine varan Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İçişleri Bakanlığı’nın 2005 yılında yayınlanan ‘İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine göre de kahvehanelerde kurulması gereken kütüphaneler konusuna işlerlik kazandırmak için ilk adımı attı. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ile yapılan anlaşmayla, Yönetmeliğin uygulanmasına öncülük edilerek; kitaplıklar oda tarafından sağlanacak. Hüseyin Aslan başta olmak üzere gönüllüler de kitapları temin edecek. Kent kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olacak uygulamada belediye başkanlarından da destek istenecek. Genel Başkan Aslan, böylece kahvehanelerin kıraathaneye dönüşeceğini vurguladı. Aslan, kitabın, insanları yumuşatan, empatiyi artırıp sohbet ortamı yaratan özellikleriyle uzlaşı ortamının doğmasına da katkı sağlayacağını da belirtti.

İzmir’de 7 bin

Türkiye’de bulunan 700 bin (İzmir’de 7 bin) kahvehanede kurulacak kitaplıkların, önemli sayıda kitabı okuyucusuyla buluşturacağını söyleyen İsmail Hakkı Kırdı, kahvehanelerin, uygulamayla toplumun ilk anda akla gelmeyen birçok özelliğine kültürel katkı da sağlayacağını ifade ederek, Hüseyin Aslan’a “Projenize her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız’’ dedi.

Toplantıya katılan Ege-Koop Danışma Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Oğuzhan Kavaklı da, bir yönetmeliğin uygulanmasını sağlayacağı için kampanyayı desteklediğini; hatta kendisinin de katılacağını belirterek, “Kahvehaneler, tekseniz yalnızlığınızı yaşadığınız; grup halindeyseniz yalnızlığınızı paylaştığınız yerlerdir. İşin içine gazete-kitap da girdiğinde artık yalnız değilsiniz demektir. Kitapla problemler azalır, çözümler çoğalır. Masalarda tartışmalar; iyiyi, doğruyu, güzeli bulmak içindir. İnsanların sesleri alçak, sonuçlar mükemmeldir’’ diye konuştu.