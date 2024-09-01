Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından balıkçılar gece yarısı itibarıyla 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da ara verilen denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı.

İzmir’in Foça ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde avdan döndü. Balıkçılar başta sardalya ve hamsi olmak üzere yakaladıkları balıkları, satışı için balık haline gönderdi. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, “Bu sene bereketli bir sezon olacak. Sabah gelen teknelerimizde hamsi, sardalya, palamut, uskumru ve kolyoz vardı” dedi.

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmesi sonrası bugün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Bu kapsamda da Foça ilçesinde de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Balıkçılar, sabah saatlerinde başta sardalya ve hamsi olmak üzere tuttukları balıklarla avdan döndü. Balıkçılar yakaladıkları balıkları, satışı için balık haline gönderirken, limanda çalışırken kendilerini izleyen vatandaşlara da poşet poşet balık ikram etti.

“Avlak sahalarımızı koruyarak avlayalım”

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, iç sularda yasağın kalkmasıyla başlayan balık av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. İlk gün teknelerin bol ve çeşitli balıklarla döndüğünü belirten Çetin, “Trol ve gırgır teknelerimiz, iç sularda olan balık avcılık sezonunu açtılar. 2024-2025 balık sezonumuzun tüm endüstriyel gemilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu sene bol, bereketli bir sezon olur. Bütün balıkçılarımıza, reislerimize, kazasız belasız hayırlı bir sezon geçirmelerini dilerim. Dönen teknelerimizde şu an balık durumu iyi. Sürdürülebilir balıkçılık için avlak sahalarımızı iyi koruyarak, yasa dışı balıkçılığa dikkat ederek avlanalım. Herkes alanında balıkçılık yaptığı sürece şu şartlarda görünüyor ki bu sene bereketli bir sezon olacak. Sabah gelen teknelerimizde hamsi, sardalya, palamut, uskumru ve kolyoz vardı. Ege Bölgesi çeşitlilik yönünden çok bereketli bir avlak alanı olduğundan bu balıkları görebiliyoruz. İnşallah sezonu bu çeşitlilikle kapatırız” diye konuştu.

Muğla

Denizlerde av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Muğla'da da balıkçılar denize açıldı. Sezonun açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 40 bin yavru levrek bırakıldı.

Muğla’da renkli görüntülere sahne olan balık mezatı yapıldı. Dualar eşliğinde protokol üyeleri kurdele keserek, bereketli biz sezon diledi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ilk ağlarını atmak üzere sirenler eşliğinde denize açılarak 'Vira bismillah' dedi.

Su ürünleri ihracatında Türkiye’de birinci sırada olunduğunu söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Dört ayın hasretiyle denizlerimize yeniden açılmanın heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Ege ve Akdeniz’in bereketli sularında balıkçılarımızın ağlarını yeniden maviyle buluşturacağı bir gün, 2024- 2025 av sezonun başlangıç günü hepimize hayırlı olsun. Muğla 1484 metrekarelik kıyı şeridiyle Türkiye’nin en uzun sahillerine ve koylarına sahip. Biz Türkiye’de İstanbul ve Antalya’dan sonra turizmde 3’üncü sırada bir iliz ama potansiyelimiz birinci sırada. Su ürünlerinde Türkiye’de lider durumdayız. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve birinci sıradayız” dedi.

İstanbul

Av yasağının sona ermesiyle İstanbul’da Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu balıkçı esnafı ile bu heyecana ortak oldu. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı.

Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da balıkçılar, ağ atarak avlanma sezonunun başlamasını törenle karşıladı. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira bismillah’ diyerek denize açıldı.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi’nde 1 Eylül’de kalkacak olan denizlerde ağ atarak avlanma yasağının son saatlerinde balıkçılar tören düzenledi. Törene protokol üyeleri katılırken, balık ekmek de ikram edildi. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, etkinliğin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

15 yıllık balıkçı Murat Bozkurt (45), bol palamut beklediklerini belirterek, “Umutluyuz inşallah, geçen senelerde istediğimiz verimi alamadık palamuttan. Ama bu sene 15 Ağustos itibarıyla olta serbest oldu. Palamut kendini gösterdi. Bu sene bol bir palamut bekliyoruz. Bütün balıkçı arkadaşlara bol bereketli, kazasız bir sezon diliyorum. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Samsun

Balık üretiminin çoğalabilmesi açısından Türkiye genelinde 15 Nisan’dan itibaren başlayan av yasağı 1 Eylül 00.00 itibariyle son bulmasıyla Samsun'da da balıkçılar 'Vira bismillah' dedi.

Sezonun açılışı dolayısıyla Canik’te bulunan Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve kurum müdürleri katıldı. Horonlar eşliğinde başlanılan törenin devamında balıkçılar dua ederek denize açıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Av sezonu balıkçılarımız için, Samsun'umuz için, Karadeniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Vira bismillah" dedi.

Rize

Rize'de ise 2024- 2025 balıkçılık av sezonu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurum müdürleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, pasta kesimi ve havai fişek gösterisi sonrası meşaleler yakarak, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.