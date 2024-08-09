Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.



Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Ege Ordu Komutanı olarak atandı.



Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Genelkurmay 2. Başkanı oldu.



Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Levent Ergün, 2. Ordu Komutanı olarak atandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ