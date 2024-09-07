Ege Denizi'nin iki yakasındaki yelkenciler, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek olan "Channel Regatta" yat yarışlarının 17’ncisi için bir araya geliyor.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü’nün iş birliği ile düzenlenen yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor. "Sailing Together" sloganıyla yola çıkan organizasyon, Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yarışlar dönüşümlü yapılıyor

Başlangıçta Marmaris’te başlayıp Rodos’ta biten yarışlar, değişen ekonomik şartlar nedeniyle artık bir yıl Rodos'ta, bir yıl Marmaris'te düzenleniyor. Bu yılki yarışlarda Ege'nin rüzgarları, dostlukla birlikte Marmaris koylarında esecek.

Ege'nin İki Yakasında Birliktelik

MIYC yönetimi, yıllar önce Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile başlayan dostluğun, denizin iki yakasındaki yelkencileri bir araya getirdiğini vurguluyor. "Sailing Together" sloganı altında düzenlenen yarış, sadece sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Yelkencilik kültürünü Ege’nin her iki tarafında yaygınlaştırmayı hedefleyen organizasyon, denizciler arasındaki dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor. MIYC yetkilileri, "Yarışçılarımıza başarılar diliyor, pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını temenni ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.