Futbolda profesyonel liglerin yeni sezonu başlarken, birçok Ege temsilcisi stadyum sorunları nedeniyle ilk haftalarda seyirci desteğinden yoksun kaldı. Özellikle TFF 3. Lig'deki takımlar, kendi sahalarındaki eksiklikler yüzünden evlerinde oynayamadılar.

11 yıldır stadyumunun tamamlanmasını bekleyen Turgutluspor, stadı büyük oranda bitmiş olmasına rağmen hala evinde maç yapamıyor. Takım, ilk haftadaki Nilüfer Belediyespor maçını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldı.

Bergama Sportif, Bornova'ya geldi

Benzer şekilde, 3 yıl aradan sonra 3. Lig'e dönen Muğlaspor, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nda portatif tribünler yetişmediği için ilk maçını Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacak.

Kuşadasıspor, stat bakımı nedeniyle yarınki Artvin Hopaspor karşılaşmasını Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynarken, Bergama Sportif ise stat yetersizliği nedeniyle İzmir'de Bornova Stadı'na taşındı.

Geçen sezon stadyumu yıkıldığı için Didim'de maçlarına devam eden Efeler 09, bu sezona da Didim'de başladı.