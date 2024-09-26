Ege Tiyatrolar Birliği (eski adıyla Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği), 27-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir’in Urla ilçesinde 8. Tiyatro Kampı’nı başarıyla gerçekleştirdi. Tiyatro sanatına ve dayanışmaya olan katkılarıyla öne çıkan bu birlik, bu yılki etkinliğiyle büyük bir katılım sağladı.

Programa yoğun katılım

Bu yılki kamp, yurt genelinden gelen tiyatro ekipleri, sanatçılar ve emekçilerle dolup taştı. Beş gün süren etkinlik, içeriğiyle göz kamaştırdı. Katılımcılara sunulan programda toplam 20 atölye, 6 oyun, doğaçlama, gölge oyunu, konser, şiir ve performans içerikli 50’nin üzerinde etkinlik yer aldı. Tiyatro atölyeleri, katılımcıların yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenirken, oyunlar ve performanslar, sanatçıların yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu.

Sanatçıların anısına saygı duruşu

Kampın bir diğer önemli özelliği ise, kaybedilen sanatçıların anısını yaşatmak için yapılan düzenlemelerdi. Etkinlik boyunca dersliklere ve sokak isimlerine, hayatını kaybeden tiyatro sanatçılarının isimleri verildi. Her akşam yapılan bir dakikalık saygı duruşu, katılımcılara derin bir hüzün ve saygı duygusu kattı. Bu uygulama, sanat camiasının bir araya gelmesinin ve kayıplarını anmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Metin Güler'den mesaj

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Kamp Koordinatörü Metin Güler, kampın amacını şu sözlerle ifade etti: “Yeni sezon öncesinde paylaşmak, üretmek ve yenilenmek için yeniden kampa girdik. Tiyatro ile uyanmak ve yeni sezonun eksikliklerini dostluklarımızın içtenliği ile değerlendirmek için buradayız. Kampımızın yeni sezon öncesinde, Ege'nin aydınlığını bütün ülkeye yayması umudunu taşıyoruz. Tiyatro ile kalın.”