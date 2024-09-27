Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 28 Eylül 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kanalı Ege TV'nin 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

09.00 Mınık Kahramanlar Yarışıyor (Bant)

10.00 Ile 11.00 Halkın Sesı (Bant)

11.00 Egeden Merhaba

12.00 Bır Bılene Danışın

13.00 Malı Gundem (Tekrar)

14.00 Kent Ve Estetik

15.00 Sıhırlı Dokunuslar (Tekrar)

16.00 Saglık Turizmi

17.00 Ekonomı Ve Hukuka Dair (Tekrar)

18.00 - 19.00 Muratla Gezinti (Bant)

19.30 Ana Haber Mehmet Ali Deniz

20.30 Sınema

23.30 Gece Bultenı (Tekrar)

Gunduz Kusagı (Tekrar)