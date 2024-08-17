Süper Lig'in ikinci haftasında dev maça saatler kaldı. İzmir'in bir yakasında çıkan yangın şehri hüzne boğarken, diğer yakasında insanlar sevinebilmek için bir haber bekliyor.

Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç öncesi Ege TV muhabiri Adnan Karabulut, Göztepeli taraftarlara skor tahminlerini sordu. Taraftarların çoğunluğu galibiyetten eminken, bir bölümü skorun kaç kaç olacağını, bir bölümü ise golleri kimlerin atacağını söyledi.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Arda, Sangare, Miroshi, Koray Günter, Heliton, Djalma, Yalçın, Isaac, Dennis, Romulo, Kubilay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Szymanski, İsmail, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Kubilay ve Romulo'dan beklenti büyük

Göztepeli taraftarlar, forvetleri Kubilay ve Romulo'dan gol veya goller bekliyor. 2-0 ve 3-1'lik skorların da tahmin edildiği röportajda asıl istek forvetlerin gol atması.

Göztepe - Fenerbahçe maçı, saat 21.45'te beIN Sports 1 ekranlarında olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek.