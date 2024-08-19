Ege Üniversitesi Spor Kültürünü Yaygınlaştırıyor

Ege Üniversitesi, sporun toplum genelinde bir kültür haline gelmesini destekleyen projeleri ve modern tesisleriyle dikkat çekiyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yürütülen ‘Spor Dostu Kampüs Projesi’ kapsamında, üniversitenin spor ekosistemi sürekli olarak geliştiriliyor ve genişletiliyor.

Sporun kültürel bir boyut kazanması

Prof. Dr. Budak, sporun üniversite kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, “İzmir ve Ege Bölgesi’nin spor üssü olma hedefiyle ilerliyoruz. Yenilediğimiz spor tesislerimizle, hem üniversitemize hem de dışarıdan sporseverlere hizmet sunuyoruz” dedi. Üniversite, uluslararası standartlarda spor tesisleri ile dikkat çekerken, öğrencilere ve tüm kampüs sakinlerine fiziksel aktivite yapma imkânı sunuyor.

Yenilikçi bir uygulama

Ege Üniversitesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği Ege Üniversitesi Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi (EGE Plus) uygulaması ile öğrencilerin ders dışı etkinliklerini belgeleyerek sporu eğitim öğretimin bir parçası olarak entegre ediyor. Bu uygulama, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini destekliyor ve büyük beğeni topluyor.

Spor tesisleri ve yeşil kampüs

Ege Üniversitesi kampüsü, çeşitli spor tesisleri ve yeşil alanları ile sporseverlere kapsamlı imkânlar sunuyor. Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, büyük ve küçük spor salonları, tenis kortları ve futbol sahaları gibi tesisler, öğrenciler ve sporcular için profesyonel bir ortam sağlıyor. Ayrıca, sağlıklı yaşam salonunda bulunan modern spor cihazları da kapalı alan sporları için hizmet veriyor.

Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projesi kapsamında, bisiklet yolları ve tartan pistler gibi doğa dostu ulaşım seçenekleri sunuluyor. Kampüs içindeki bisiklet park alanları, çevreci ulaşımı teşvik ediyor ve araç trafiğini azaltarak sağlıklı bir yaşam ortamı sağlıyor.

Spor ve eğitimde öncülük

Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin spora verdiği önemin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı desteklediğini ifade ederek, “Üniversitemizde sporun bir kültür haline gelmesi için yaptığımız yatırımlar ve düzenlemelerle, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın spor alışkanlıklarını artırmayı hedefliyoruz. Egeli sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarıları, bu yaklaşımlarımızın bir sonucu olarak bizi gururlandırıyor” diye konuştu.