Ege Üniversitesi, araştırma üniversitesi statüsü ile toplumun her kesimine nitelikli projeler sunmaya devam ediyor. Bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine uyumlu projeler geliştiriyor.

Ege Üniversitesi: Bilim ve toplum arasında köprü

Ege Üniversitesi, güçlü akademik yapısı ve donanımlı altyapısıyla topluma katkı sunmaya odaklanıyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bir yandan eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi sürdürürken, diğer yandan toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler geliştiriyoruz,” dedi. Çevre, eğitim, gıda, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanda sorunlara çözüm önerileri sunan üniversite, bu projeleri için üniversite-sanayi iş birliğiyle etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Toplumla yakın ilişkiler ve sosyal sorumluluk projeleri

Ege Üniversitesi, 69 yıllık geçmişiyle şehrin kalbinde yer alarak toplumla yakın ilişkiler kurmayı başardı. Prof. Budak, “Sosyal sorumluluk projelerimizle halkla bütünleşiyoruz. Ayrıca, EGESEM aracılığıyla 20 binden fazla kişiye sertifika verdik,” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 300’den fazla etkinlik ile üniversite, kamu kurumları arasında en fazla etkinlik gerçekleştiren üçüncü kurum oldu.

Yenilikçi çalışmalar ve sürdürülebilirlik

Ege Üniversitesi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun adımlar atarak, doğal afetler gibi zor zamanlarda devlet şefkatini temsil etmeyi sürdürüyor. Orman Okulu, Sesli Kitaplar ve Türkiye Turizmi için Efeler Yolu Projesi gibi birçok yenilikçi projeye imza attı. Rektör Budak, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi topluma duyarlı bireyler olarak yetiştireceğiz,” dedi.