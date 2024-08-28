Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çığır Biray Avcı, Alzheimer hastalığının yaşlanan nüfus üzerinde ciddi bir duygusal ve mali yük oluşturduğunu belirterek, “Şu anda hastalığı tamamen tedavi edebilen bir ilaç mevcut olmasa da, fiziksel egzersizin Alzheimer'dan koruduğu gösterilmiştir” dedi.

Prof. Dr. Çığır Biray Avcı’nın yürüttüğü “Alzheimer Hastalığına Karşı Korumada Egzersiz ve Beyin Lipit Metabolizması Arasındaki Etkileşim - EXERBRAIN” projesi, Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPCOFUND) tarafından desteklenen önemli projeler arasında yer aldı. Proje, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından da destek alarak Türkiye koordinatörlüğünde Almanya, Hollanda ve İspanya’dan bilim insanlarıyla ortak çalışmalara sahne olacak.

"EXERBRAIN projesi ile yeni bir anlayış doğuyor"

Prof. Dr. Avcı, projenin amacını açıklarken, “Bu proje, Alzheimer hastalığının patogenezinde beyin lipit metabolizmasının rolünü detaylı bir şekilde incelemeyi hedefliyor. Multi-omik ve büyük veri yaklaşımları kullanılarak, nörodejeneratif hastalıkların karmaşık yapısı anlaşılmaya çalışılacak” dedi.

Fiziksel egzersizin Alzheimer hastalığından koruyucu etkisinin nasıl işlediğini araştırmayı planlayan EXERBRAIN ekibi, egzersizin beyin lipid metabolizması üzerindeki olumlu etkilerini ve bunun Alzheimer hastalığının ilerlemesi üzerindeki etkilerini modern tekniklerle ortaya koymayı hedefliyor.

"Detaylı araştırmalar yapılacak"

Projede yer alan multidisipliner çalışma grupları, egzersizin fare beyni üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde haritalayarak, insanlarda Alzheimer riski taşıyan bireylerde bu bulguları doğrulamayı amaçlıyor. Prof. Dr. Avcı, “Egzersizin beyin metabolizması üzerindeki etkilerini anlamak ve bu bilgiyi Alzheimer'ın önlenmesinde kullanmak, projemizin ana hedeflerinden biridir” diye ekledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Çığır Biray Avcı ve ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.