Geçen yılın sonuçlarına göre makale, atıf, doktora, bilimsel doküman, uluslararası ve yurt içi iş birliği, TÜBİTAK projesi kriterlerinde performansını 148 puan artırmayı başaran Ege Üniversitesi; Tıp Fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında 5'inci, genel sıralamada ise 7'nci sıraya yükseldi.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 'ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca '2025-2026 Türkiye Sıralaması' açıklandı. Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, sağlık temalı öncü araştırma üniversitemiz hem ulusal hem de uluslararası arenada parlamaya devam ediyor. 15 farklı göstergenin kullanıldığı sıralamada Ege Üniversitesi makale kriterinde 162 puan, atıf kriterinde 150 puan, bilimsel doküman kriterinde 156 puan, doktora kriterinde 162 puan, öğretim üyesi başına düşen öğrenci kriterinde 59 puan, uluslararası işbirliği kriterinde 88 puan, yurt içi işbirliği kriterinde 60 puan, TÜBİTAK Projeleri kriterinde ise 164 puan toplayarak toplamda 1003 puana ulaşmayı başardı. Ege Üniversitesi geçen yılın sonuçlarına göre makale, atıf, doktora, bilimsel doküman, uluslararası iş birliği, yurt içi iş birliği, Tübitak projesi kriterlerinde puanını arttırmasıyla beraber genel puan olarak da geçen yıla göre 148 puan arttırmayı başardı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer alarak 1 basamak yükselişini sürdürürken genel sıralamada da Türkiye devlet üniversiteleri arasında 7'nci basamakta yer alarak 1 basamak ilerledi' diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ' Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşlarından birisi olma hedefiyle akademik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası yayınlardan bilimsel projelere, yenilikçi ve girişimci uygulamalı eğitim anlayışından global iş birliklerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akademik çalışmalarıyla bilim üretme motivasyonumuza ve küresel raporlarda başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan mensuplarımıza teşekkür ediyorum' dedi.