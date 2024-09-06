Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosuyla Türk yükseköğretiminde birçok ilki başaran Ege Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik çalışmalarını tamamladı. Fiziki alanlardan teknolojik altyapıya kadar geniş kapsamlı yeniliklerle öğrencilerin güvenli ve rahat bir ortamda eğitim alması hedefleniyor.

Öğrenciler için tam donanımlı kampüs

Yeni dönemde, Ege Üniversitesi öğrencilerine daha iyi imkanlar sunmak için dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine kadar pek çok alan yenilendi. Ayrıca bilişim altyapısı güçlendirilerek kütüphane, beslenme ve barınma imkanları da geliştirildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını belirtti. "Kontenjanlarımız bu yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve 9 bin 35 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı üniversitemizi ilk 5 tercihleri arasına yazdı" dedi.

"Yeni döneme büyük motivasyonla giriyoruz"

Rektör Prof. Dr. Budak, yeni döneme büyük bir heyecanla başladıklarını belirterek, dijital projeler ve teknolojik yeniliklerin hayata geçirildiğini vurguladı. "Öğrenciyi merkeze koyan vizyonumuzla, üniversitemiz YÖKAK tarafından tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi oldu ve ülkemizin öncü araştırma üniversiteleri arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.