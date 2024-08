Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu'nun liderliğindeki "New Strategies For The Early Diagnosis, Risk Stratification And Co-Management Of Familial Hypercholesterolemia (FH-EARLY)" başlıklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Bu proje, ailevi kolesterol yüksekliğinin erken tanısı, risk sınıflandırması ve ortak yönetimi için yenilikçi stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Ege Üniversitesi sağlık alanında öncü

Projenin onaylanmasını değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını vurguladı. Budak, "Ege Üniversitesi olarak sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla öne çıkıyoruz. Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu’nun liderliğindeki bu proje, genetik yüksek kolesterolün erken tanısı ve risk sınıflandırmasına büyük katkı sağlayacak. Hocamızı ve proje ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyorum," dedi.

Erken tanı için yeni stratejiler geliştirilecek

Projenin yürütücüsü olan Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Avrupa Ateroskleroz Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak projeyi EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Lipid Polikliniği ve Genç Kalp Krizleri Polikliniği'nde yürütüleceğini belirtti. Kayıkçıoğlu, "Bu prestijli proje, ailevi hiperkolesteroleminin erken tanısı ve yönetimi için yeni stratejiler geliştirecek. Ailevi Hiperkolesterolemi, ülkemizde yaygın bir sağlık sorunudur ve genç yaşta kalp krizlerine yol açabilmektedir. 45 yaş öncesi kalp krizi yaşayan veya LDL-kolesterolü 190 mg/dl ve üzerinde olan bireylerin kardiyoloji uzmanına başvurması önemlidir," şeklinde konuştu.