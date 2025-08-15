Ege Üniversitesi (EÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından kampüs içinde hayata geçirilen “ Yaş Dostu Parkur Projesi”, yaş almış bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla uygulamaya alındı. Koordinatör Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın’ın öncülüğünde geliştirilen proje, Türkiye’de kamu üniversiteleri arasında bu kapsamda ilk olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir yaşam anlayışı temel alındı

Ege Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, sürdürülebilirliğin yalnızca çevre ile sınırlı olmadığını belirterek, “Toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla sürdürülebilirliği bir yaşam felsefesi olarak benimsiyoruz. Bu çerçevede başlattığımız ‘Yaş Dostu Parkur’ projesi, hem sağlıklı yaşamı destekliyor hem de kuşaklar arası dayanışmayı teşvik ediyor” dedi.

Prof. Dr. Aydın, Endüstri 5.0 çağında teknolojinin insan yaşamına entegrasyonu ile birlikte daha uzun ve kaliteli bir yaşam hedefinin öne çıktığını, bu doğrultuda üniversite kampüsünde erişilebilir ve kapsayıcı sosyal alanlar oluşturduklarını ifade etti.

Türkiye’de ve dünyada örnek olacak

2024 yılında uygulamaya alınan parkur projesi, sadece fiziksel bir yürüyüş alanı olmanın ötesine geçerek sosyal etkileşimi teşvik eden bir yapı sunuyor. Doğayla iç içe konumlandırılan alan; yönlendirme tabelaları, dinlenme alanları ve kullanıcı dostu haritalarla desteklendi. Proje, geriatri uzmanları ve spor bilimcilerden oluşan akademik bir ekip tarafından detaylı şekilde planlandı.

Prof. Dr. Aydın, “Bu proje sadece yaşlı bireyler için değil, her yaştan bireyin birlikte zaman geçirebileceği bir sosyal alan. Kampüs içi ulaşımı kolaylaştırmak adına metro çıkışına yakın bir noktada konumlandırıldı. Kullanıcı dostu detaylarla yaşlı bireylerin rahatça faydalanabileceği bir hale getirildi” diye konuştu.

Huzurevlerinden yoğun ilgi gördü

Projenin uygulanmaya başlamasının ardından pek çok huzurevinden parkuru kullanma yönünde talepler geldiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Gerekli izinlerin ardından yaşlı bireylerin kampüsümüzde yer alan parkurdan düzenli olarak faydalanmalarını planlıyoruz. Proje, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve bir ihtiyaca cevap verdiğini gösterdi” dedi.

14 yeni sosyal sorumluluk projesi yolda

“Yaş Dostu Parkur” projesinin bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, “Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü olarak bu projeyle yetinmeyeceğiz. Şu anda yürütülmekte olan 14 yeni sosyal sorumluluk projesi daha var. Amacımız; farklı kuşakları, farklı ihtiyaç gruplarını bir araya getiren, toplumun tüm kesimlerine dokunan, kapsayıcı bir toplumsal yapı inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi, yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk odaklı projeleriyle de üniversite-toplum entegrasyonuna katkı sunmaya devam ediyor.