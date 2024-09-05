Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Figen Ertekin’in yürüttüğü probiyotik kaplı üzüm cipsi projesi, TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje, sağlıklı ve yenilikçi atıştırmalıklar üretme amacıyla dikkat çekiyor.

“Probiyotik ile kaplanarak zenginleştirilecek”

Projenin detaylarını açıklayan Prof. Dr. Figen Ertekin, ülkemizin önemli tarımsal ürünü olan Ege Sultani üzümünün puf kurutma yöntemiyle cips formuna getirileceğini belirtti. Bu işlem sonrası üzüm cipsi, akışkan yatak kaplama sistemi ile probiyotik suş (L. plantarum ATCC 8014) ve kabak çekirdeği unu süspansiyonu ile kaplanacak. Böylece, probiyotiklerle zenginleştirilmiş atıştırmalıkların in vitro sindirimi ve depolama stabilitesi incelenecek.

Proje, kuru üzümü fonksiyonel bir atıştırmalık haline getirerek beslenmeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Prof. Dr. Ertekin, coğrafi işaretli beyaz çekirdeksiz Sultani üzümlerini probiyotik kaplamayla zenginleştirerek hem geleneksel hem de vegan-vejetaryen beslenme rejimlerine uygun ürünler üretileceğini vurguladı.

Rektör Budak’tan tebrik

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, insanlığın ihtiyaçlarına yönelik nitelikli ve yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor. Prof. Dr. Figen Ertekin ve ekibini bu değerli projeleri için tebrik ediyorum” dedi.

Atık değerlendirme ve sürdürülebilirlik

Proje aynı zamanda üretim sürecinde atık değerlendirme ve sinbiyotik formülasyonların süt ürünleri dışında uygulanması gibi sürdürülebilir yaklaşımları da içeriyor. Üretilen probiyotik kaplı üzüm cipsi, paketlenip sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilecek; kahvaltılık gevrek ve müslilere eklenerek besleyici özellikleri artırılabilecek.

Yurt dışına ihracat potansiyeli

Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bu ürün, yurt dışında da pazara sunulabilecek. Probiyotikle zenginleştirilmiş vegan ve sağlıklı üzüm cipsi, hem yerel hem de uluslararası tüketicilerin ilgisini çekecek bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Proje ekibinde, Prof. Dr. İlkin Şengün araştırmacı, Özgül Altay ve Ayşegül Kırmızıgül Peker ise bursiyer olarak görev alıyor.