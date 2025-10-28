Etkinlik, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Balçova’da bulunan Cassava Cafe’de gerçekleştirildi. Dernek üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak bir atmosferde bir araya gelerek hem mesleki paylaşımlarda bulundu hem de keyifli bir hafta sonu geçirdi.

“Birlikte Güçlüyüz” Mesajı

Dernek Başkanı Işıl İynem, kahvaltı sonrasında yaptığı konuşmada uzlaştırmacıların adalet sistemindeki önemine dikkat çekti:

“Uzlaştırmacılık, toplumsal barışın temel taşlarından biridir. Bizler yalnızca tarafları uzlaştırmıyoruz, aynı zamanda toplumsal huzurun köprülerini kuruyoruz. Ege Uzlaştırmacılar Derneği olarak amacımız, bu mesleği etik değerlere ve insan onuruna yakışır biçimde yürütmek ve her geçen gün daha güçlü bir topluluk haline gelmektir.”

Sayman Ferruh Çınar ise etkinliğin yalnızca bir kahvaltı değil, aynı zamanda dernek üyeleri arasındaki iletişimi kuvvetlendiren bir dayanışma platformu olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Yeni Dönem Projeleri ve Katılım Çağrısı

Etkinlikte, derneğin önümüzdeki dönem faaliyetlerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle uzlaştırmacıların mesleki gelişimini destekleyecek eğitim seminerleri, paneller ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön değerlendirmeler yapıldı.

Dernek yönetimi, tüm uzlaştırmacıları derneğe üye olmaya ve bu etkinliklere aktif biçimde katılmaya davet etti.

Sıcak Bir Ortamda Samimi Paylaşımlar

Kahvaltı buluşması, sadece resmi konuşmalarla değil; aynı zamanda samimi sohbetler, kahkahalar ve meslektaş dayanışmasıyla renklendi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin meslek içi motivasyonu artırdığını, yeni dostlukların kurulmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Ege Uzlaştırmacılar Derneği Hakkında

2018 yılında kurulan Ege Uzlaştırmacılar Derneği, uzlaştırmacıların mesleki haklarını korumak, bilgi paylaşımını sağlamak, adalet sistemine katkı sunmak ve etik standartların yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Dernek yönetimi, kahvaltı etkinliğine gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Birlikte üretmeye, paylaşmaya ve uzlaştırmaya devam edeceğiz.” mesajıyla etkinliği sonlandırdı.