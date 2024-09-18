Ege Ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Dikili’de Toplandı

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Eylül ayı olağan encümen toplantısı için Dikili'de bir araya geldi. Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ve diğer birlik üyeleri, toplantı öncesinde ev sahipliği yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından toplantıya geçilerek, Birlik çalışmalarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik çevre odaklı projeler ele alındı.

Çevre dostu projeler ve gelecek planları

Toplantı sırasında mevcut çevre çalışmaları değerlendirilirken, birlik üyesi belediyeler arasında iş birliğinin artırılması ve sürdürülebilir çevre projelerinin geliştirilmesi konularında kararlar alındı. Yeni dönemde, çevre kirliliğini önlemeye yönelik projeler, yeşil alanların artırılması ve geri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılması üzerinde duruldu.

Dikili’de örnek proje ziyaretleri

Toplantı sonrası Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler ve encümen üyeleri, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte ilçede önemli projeleri yerinde incelediler. Ziyaret kapsamında, Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi, Belediye İş Merkezi, Yaşam Sokağı ve Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi gezildi. Ziyaretler, çevreci belediyelerin örnek projeleri üzerinde fikir alışverişi yapılmasına ve sürdürülebilir kent anlayışının geliştirilmesine katkı sağladı.