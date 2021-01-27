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Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, enerji hatları koptu

Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:52

Denizli'de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar etkili oldu. Etkili olan lodos nedeniyle evlerin çatıları uçtu, enerji iletim hatları koptu. Rüzgar trafolarda da arızalara neden oldu.

Enerji hatlarının kopması nedeniyle kentin bir bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi. Kentin bazı yerlerinde de ağaçlar devrildi.

Rüzgar nedeniyle  Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısı uçtu. Yerinden sökülen çatı, 2 otomobilin üstüne düşerek zarara neden oldu. Çatı yüzünden yol kapanırken, bir telefon direği de kırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Ali Solak, rüzgar nedeniyle ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirterek, "Rüzgar çok şiddetliydi. Bir evin çatısı büyük bir gürültüyle yerinden söküldü. Korku yaşadık. Can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli rüzgar #denizli çatı uçtu
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