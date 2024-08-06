Denizli Özel Egekent Hastanesi spor ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Özel Egekent Hastanesi, TVF Kadınlar 2. Ligde mücadele edecek olan Denizli Uğur Spor Takımına sağlık sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Özel Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek ile Özel Denizli Bahçelievler Uğur Okulları Kurucusu Ersan Köse, arasında imzalandı.

Hastanede düzenlenen imza töreninde kısa bir açıklama yapan Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, "Bildiğiniz üzere, Egekent Hastanesi olarak ikinci lig voleybol takımının sağlık sponsoru olduk. İnşallah sağlıklı yaşamları olur; bize ihtiyaç olmaz. İhtiyaç olması durumunda her zaman yanlarındayız" dedi.

Ersan Köse’den teşekkür

Özel Denizli Bahçelievler Uğur Okulları Kurucusu Ersan Köse ise Egekent Hastanesi'nin sponsorluk desteği için Başkan Üstek'e teşekkür ederek; "Egekent Hastanesindeyiz ve sağlık sponsorumuz oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Denizlispor’a da hastanemiz geçmiş yıllarda sponsor olmuştu. Egekent Hastanesi sporun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de hayırlı bir imza attık; voleybol kulübümüzün sağlık sponsoru oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Denizli'ye başarılarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

Sponsorluk 1 yıl sürecek

Denizli özel Egekent Hastanesi ve Uğur Okulları arasında imzalanan sağlık sponsorluğu bir yıl geçerli olacak. İmzalanan sponsorluk anlaşması gereği Egekent Hastanesi voleybol takımının Denizli'deki maçlarına doktor ve ambulans desteği verecek. Voleybol takımının oyuncuları ve teknik ekibin sağlık kontrolleri ve tedavileri Egekent Hastanesi'nde yapılacak.