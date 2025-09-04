Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılı ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1 milyar 541 milyon dolarlık performansın yüzde 1 gerisinde kaldı.

Türkiye geneli ihracat da benzer bir seyir izleyerek yüzde 1 düşüşle 21 milyar 794 milyon dolara geriledi.

Demir-çelik liderliğini koruyor

EİB bünyesindeki 12 birlik arasında ilk sırada yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), ihracatını yüzde 20 artırarak 239 milyon dolara çıkardı. Son 1 yılda 2,55 milyar dolarlık ihracata ulaşan birlik, 2022’de kırdığı rekorun hemen gerisinde kaldı.

Artış rekortmeni: Hububat ve bakliyat

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustosta ihracatını yüzde 21 artırarak 101 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde artış rekortmeni oldu.

Su ürünlerinde yükseliş

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) ihracatını yüzde 10 artırarak 159 milyon dolara yükseltti. Birlik, 1,9 milyar dolarlık yıllık hedefe bir adım daha yaklaştı.

İller bazında tablo

İzmir , 1,45 milyar dolarlık ihracatla bölge liderliğini sürdürdü.

Manisa , 431 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Denizli , yüzde 5,4 artışla 409 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Muğla , yüzde 11 artışla 103 milyon dolara ulaştı.

Balıkesir yüzde 19 artışla 93 milyon dolara çıkarken, Aydın yüzde 9 artışla 84 milyon dolara yükseldi.

Kütahya, yüzde 26’lık artış oranıyla dikkat çekti.

Böylece Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı ağustosta 2 milyar 665 milyon dolara çıktı. Ocak–ağustos döneminde ise bölge ihracatı yüzde 3,4 artışla 20,8 milyar dolara ulaştı.

En çok ihracat yapılan ülkeler

Almanya: 157 milyon dolar (+%9)

ABD: 113 milyon dolar (–%20)

İtalya: 97 milyon dolar (+%20)

Fas: 52 milyon dolar (+%242) ile en büyük artışı kaydetti.

Eskinazi: “Hedeflerimizden uzaklaşıyoruz”

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracattaki seyrin 2025 sonu için belirlenen 280 milyar dolar hedefinden uzaklaştırdığına dikkat çekti. Eskinazi, “Sanayici ve ihracatçıların rekabet gücünü kaybettiği bir modelle sürdürülebilir büyüme mümkün değil” dedi.

Eskinazi, "Enflasyonun tek hanelere indirilmesini toplumdaki her kesim gibi biz de destekliyoruz. Ancak, sanayiciler ve ihracatçıların kan kaybettiği bir model üzerine kurgulanmış enflasyonu düşürme politikasının Türkiye'nin lehine sonuçlar doğurmayacağının da bilinmesini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamları incelendiğinde yüzde 4,8'lik büyümeye, Türk ekonomisinin hane halkı tüketimi, deprem bölgesindeki inşaat yatırımları ve inşaat sektörüne üretim yapan sanayi sektörlerinin katkı koyduğunu gösteriyor. Bu sağlıklı bir büyüme değil. Türkiye üretim ve ihracatla büyümeli. Çin ve Hindistan kendine özgü yöntemlerle ihracatçılarını destekliyor ve Türk ihracatçısına göre daha rekabetçi olmalarına zemin hazırlıyor. Biz ise döviz kurlarını enflasyon rakamlarının çok altında baskılayarak Türk ihracatçısının rekabetçiliğini ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin de 150 bin ihracatçısının rekabetçiliğini sürdürebileceği destek mekanizmalarını hayata geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde son dönemde ciddi boyutlara ulaşan ihracatçı firma sayılarındaki düşüş daha da büyük boyutlara ulaşacak, konkordatolar artacak, istihdam düşecek.