Ege'nin Iki Yakası Fethiye Festivalinde Buluşuyor

Fethiye, 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali ile Ege ve Akdeniz'in iki yakasını birleştiriyor. Türk ve Yunan halkının yüzyıllardır paylaştığı ortak gastronomi kültürü, bu festivalde yeniden canlanacak.

Mutfak kültürleri birleşiyor

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen bu festival, hem Türkiye hem de Yunanistan’dan gelen ünlü şefler, gastronomi yazarları, akademisyenler ve gazetecileri bir araya getirecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlik, iki ülkenin mutfak kültürlerini harmanlarken dostluk bağlarını da güçlendirecek.

Gastronomi ile dostluk

Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu’nun katkılarıyla gerçekleşecek festival, Fethiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtarak kültürel bir köprü kuracak. Maria Ekmekçioğlu, “Antik Likya diyarı, kültür ve gastronomiyi birleştiriyor, dağı denizle bir tablo gibi harmanlıyor” sözleriyle festivalin amacını vurguladı.

Festivalin öne çıkan etkinlikleri

Festival kapsamında, Beşkaza Meydanı ve Fethiye'nin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şefler eşliğinde canlı yemek gösterileri, gastronomi üzerine paneller ve yerel lezzetlerin tanıtımıyla festival, hem kültürel hem de lezzet dolu anlara sahne olacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu etkinliğin sadece Fethiye'nin değil, tüm Türkiye'nin lezzetlerini dünyaya tanıtmak açısından önemli olduğunu belirterek, tüm halkı festivale davet etti.

Festivalde neler var?

Türk ve Yunan Şeflerden Canlı Yemek Gösterileri

Gastronomi Üzerine Paneller ve Söyleşiler

Yerel Ürün Standları ve Tadım Etkinlikleri

Kültürel Etkinlikler ve Müzik Dinletileri

Fethiye'den dünyaya bir lezzet yolculuğu

Fethiye’nin köklü gastronomi kültürü, bu etkinlikle uluslararası arenada daha fazla tanıtılacak. İlçenin zengin mutfağına dikkat çeken Başkan Karaca, “Eşsiz yöresel lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat” diyerek, festivalin Fethiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.