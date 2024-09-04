Haber Ekspres Gazete’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Dikili'ye bağlı Çandarlı tatil köyü bölgesinde yaklaşık 5 sitenin kamulaştırılmaması sebebiyle bölgeye su verilmiyor. Bölge sakinleri ise, köyden biriyle anlaşıp traktör ve su tankını da vererek bölgeye su getirmelerini istiyor. Gazetemize konuşan site sakinleri, "Bize suyu yaklaşık 20 kilometreden getiren bir genç arkadaşımız var, şayet ona bir şey olursa susuzluktan ölürüz" dedi.

Gazetemize konuşan site sakinlerinden Ramazan Kaya, "Ben de buraya yeni taşındım ama bunca zaman su eksikliği giderilmediğini de görüyorum. Ege'nin İncisi'nde taşımalı suyla idare ediyoruz. Bu eksiklerin burada yaşanması çok komik. Burada 10 ve 15 yıl oturan var. Hepsi de aynı sorundan yakınıyor. Kış mevsiminde ve aşırı yağıştan buralarda flamingolar yüzüyor. Haliyle belediye ekipleri araçlarıyla çamura saplanıp yolu olmayan bir siteye hizmet getirmesi de imkânsız hale geliyor. Bizi düşünmüyorlarsa kendi araçlarını, hizmet ederken yaşayacakları sorunları düşünebilirler" dedi.

Resmi yazışmalar çaresiz

Turabi Karabuluk isimli bir diğer site sakini "2007'den beri buradayız. Bu bölgede çok fazla eksikler var. İlgili yetkililere de defalarca söylesek de talebimiz karşılanmadı. Tankerle gelen 3 ton su, bizlere 800 liraya mal oluyor. Suyun kalitesini de bilmeyerek tüketmek zorunda kalıyoruz. Su kirli mi, tankerin için yosunlaştı mı? Bunlardan haberimiz olmuyor ve emin olmadan tüketmek de zorunda kalıyoruz. Daha fazla susuz yapamayız. Vergilerimizi veriyoruz, ama taşımalı su içiyoruz. Konuyla ilgili yetkili belediye yetkililerine defalarca yazı yazsak da, bize dönüş olmadı, aynı eksikliği hâlâ yaşıyoruz" ifadesine yer verdi.

Yemek suyu için 23 kilometre yol gidiyorlar

Site sakini Mustafa Arslan, "Aylar sonra yağış artacak ve burası sular, çamurlar altında kalacak. Bölge sakinleri aylar sonra yurt dışından evine bakmaya geldiğinde çamur ve suyla karşılaşıyor. Bu da sık sık tekrarlanıyor. Bizim en temel ihtiyacımız su ve yoldur. Vergimizi veriyoruz, bizden istenilen tüm ödemeleri yapıyoruz ama yolumuz ve suyumuz yok. Oy istenildiğinde namus söz veriyorlar ve seçildiklerinde ise hiçbir şey yapmıyorlar. O halde bıraksınlar belediye yönetimini, biz kendi başımızın çaresine bakalım. Su ve elektrik faturaları toplanmasın o halde. 3 ton su alan bir tanker ile 4 kişilik aile bin liradan fazla para veriyor. Su da sağlıklı değil, bulaşıkları yıkayamıyoruz. Yemek suyu için de 23 kilometre mesafedeki Yaylayurt Köyü'ne gidip yemeklik için damacanalardan su taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Vergilerim bana dönmüyor

Bir diğer site sakini Kemal Aydın, "Yıllardır su sıkıntısı yaşıyoruz ve bu konuda çözüm bulunamadı. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu bölge için imar ve ruhsatlar verildikten sonra suyun da verilmesi gerekiyordu. Devletin de bu bölge için su ve yol eksikliğini gidermesi gerek. Önceliğimiz su, ama yol ve elektriksiz de olmuyor. 10 yıldır bu eksikliği yaşıyorum. Gerekli resmi yazışmaların dahi çaresiz kaldığını görüyorum. Burada kaldığımız süre boyunca bizden kanalizasyon ve diğer vergiler alınıyor ama verdiğim vergiler bana dönmüyor. Buradaki tüm sakinler için 3 tonluk bir tankerde su getiriliyor ve suyun ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmiyoruz. Traktörü olan bir vatandaşa tanker verdik ve ona da telefon açtıkça suyun getirilmesi ricasında bulunuyoruz, o ise yaklaşık 20 kilometrelik mesafede suyu yükleyip getiriyor" diyerek eksikleri yakınarak anlattı.

150 hane susuzlukta mücadele ediyor

Yılmaz Kuşçu, "Burada imar planları içerisinde olmasına rağmen hiçbir ihtiyaç giderilmiyor. 150 hane var burada ve bayağı bir yaşam mücadelesi içerisinde bir de su eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu eksikliğimiz yıllardır çözülmediği için sizlerle bunu paylaşmak istedik. Bölgeye en yasal yollarla su getirilmesini istiyoruz. Gereken ücreti de, faturayı da öderiz, kaçak su istemiyoruz. Herkesin kullandığı şebeke suyunu istiyoruz, çok mu şey istiyoruz? Bu bölgeye su getirmek zor değil. Başka bir beklentimiz yok" sözlerini ekledi.

Bir başka vatandaş ise, yolların düzelmesinde Bergama Belediyesi'nin çalışmalarıyla çözüldüğüne dikkat çekerken Dikili Belediyesi yetki alanına giren siteler için yol ve su getirilmeğinden yakındı. Bölgeye su getirilmesini isteyen Asnur, Çandarlı Tatil Köyü, Olgun, Yıldız Kent, Ayyıldız sitelerinin kamulaştırıp herkese pay ettikten sonra pey ettirilmesini istiyor. Bölgedeki sitede bulunan evlerin önünde bulunan depolar, sadece birkaç saatlik için kullanılabilen depolardan oluşuyor. Bölge sakinleri ise, depolardaki suların sağlıksız olduğuna dikkat çekerken şebeke suyunun bölgelere getirilmesini istiyor.