Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulu’nun ana gündem maddeleri; EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı’nın dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sunumu, EGİAD Genel Sekreteri Murat Çelik’in Danışma Kurulu ile tanıştırılması, EGİAD Think Tank Çalışmaları kapsamında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu hazırlıklarının görüşülmesi, Türkiye’nin ve İzmir’in ekonomi gündeminin değerlendirilmesi başlıklarından oluştu. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. Toplantı, Derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanlarındaki faaliyetleri aktarılarak başladı.



6 ayda 100 büyük etkinlik



EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise son 6 aylık çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 6 ayda 100 büyük faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu dönem planlanan faaliyetlerinin yoğunluğuyla üye sayısının ve ilginin arttığını kaydetti. 488 aktif üyesi bulunan derneğin, 330 fahri üyeyle beraber 818 üyeye ulaştığını kadın üye oranının ise yüzde 34 olduğuna vurgu yaptı. Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi: “6 uluslar arası ilişkiler, 1 zirve, 2 sanayi ve sürdürülebilirlik, 6 iş geliştirme, 8 seminer ve söyleşi, 3 EGİAD ve gelecek, 1 Ege toplantısı, 5 dernek içi toplantı, 22 ziyaret ve iş birliği, 14 yerel seçim ziyareti, 18 temsil ziyareti ve katılım, 6 EGİAD Melekleri toplantısı, 8 sosyal faaliyet organizasyonu yaparak etkin ve dolu bir 6 ay daha geçirdik. EGİAD Melekleri, 38 Melek Yatırımcı girişimci buluşması, 35 yatırım, 3 bin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 4.5 milyon dolar yatırım ile girişimcilik sektöründe de adımızdan söz ettirdik. Son 6 ayda etkinliklerimizin görüntülenme oranı bin 800, tüm etkinliklerimizin basında yer bulma sayısı bin haber oldu” dedi. Yelkenbiçer planlanan projeleri ise, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu inşaatı, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu, TOBB- HABİTAT Derneği ve EGİAD İşbirliği İle Girişimcilik Zirvesi Kasım 2024, Blockchaın Etkinliği 6 Eylül 2024, EGİAD Hayat Okulu Ekim- Kasım 2024, EGİAD Liderlik Akademisi Ağustos- Ekim 2024, CES Fuarı Katılım Ocak 2025 olarak özetledi.





Yönetime ve idari kadroya teşekkür



Yönetimin son 6 aylık dönemine başlandığını hatırlatan Yelkenbiçer, yönetim kurulu ve ekibinin yoğun ve başarılı temposundan dolayı teşekkür ederek, “Son 3,5 yılda EGİAD olarak belki de en hareketli dönemimizi geçirdik. Gerek gerçekleştirdiğimiz 2 büyük etkinlik, gerek yapmayı planladığımız spor salonu için kaynak geliştirme anlamında gerek temsil, gerekse faaliyetler anlamında dolu dolu bir dönemi geride bıraktık. Fedakarlıkları, çalışkanları için tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve idari ekibimize çok teşekkür ediyorum. Dönemin 6 altı ayına giriyoruz, böylesine dinamik bir ekiple yol almaktan duyduğum mutluluğu hepinizin huzurunda dile getirmek isterim. Aktif üye sayımız 488, fahri üye sayımız 330 toplam üye sayımız 818. Hala gidecek çok yolumuz var ama kadın üye oranımız aktif üyeler içerisinde yüzde 34. Kadın üye oranıyla şu anda Türkiye’de kadın iş insanı dernekleri dışında en önde gelen dernek olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.





"EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nu yeni eğitim öğrenim dönemine açmayı hedefliyoruz"



Süreç hakkında bilgi veren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, çelik konstrüksiyon ve sandviç panellerin temini ile inşaat süreci hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Verdiğimiz sözü de bir an önce tutmak istiyoruz. EGİAD Ortaokulu Spor salonunu yeni eğitim öğrenim dönemine açmayı hedefliyoruz” dedi.



NEET Kavramı - Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu çalışması

Toplumsal dönüşümün önemine vurgu yaparak son dönemde gündemde olan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) kavramına dikkat çeken ve bu konuda ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren EGİAD Genel Sekreteri Dr. H.İ. Murat Çelik ise, “Bu kavram ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade ediyor. Şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. Ülkemizin genç nüfusuyla övünürken diğer taraftan bu genç insan kaynağından doğru şekilde faydalanamıyoruz. EGİAD olarak NEET kavramına dikkat çekmek üzere, Kentimiz İzmir Derneği iş birliği ile bir rapor hazırlığı içindeyiz. Bu dönem Think Tank çalışmalarımız kapsamında hazırlayacağımız bu rapor ile NEET gençlerin önünü açmak hedefindeyiz. Şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. NEET gençlerin istihdam dışında kalmasını ifade etmekte. Ülkenin üretken işgücü potansiyelinin kullanılamaması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanamaması olarak da görülebilir. Ekonomide verimliliğin azalması ve sosyal yardımlara olan bağımlılığın artması sonucunu da doğurmakta. Ayrıca NEET gençlerin işsizlik ve eğitimsizlik gibi sorunlar yaşamalarını, radikalizme veya suça eğilimlerinin artmasını ve sosyal istikrarsızlığı beraberinde getirmekte. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 12,7 olan NEET kavramında Türkiye ortalaması, yüzde 27,9. Her 10 NEET gençten 7’si kadın olarak dikkat çeken veriler bulunmakta. Türkiye listede Güney Afrika’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu oranın en yüksek olduğu AB ülkesi ise yüzde 17,5 ile Romanya. En düşük ise yüzde 2,8 ile Hollanda. Ne eğitimde ne istihdamda olanlarda cinsiyete göre farkın en büyük olduğu ülke ise Türkiye. Bu verilerden yola çıkarak bu gençlerimizi istihdama kazandırmak için neler yapabiliriz düşüncesiyle, bir akademik zemine ihtiyaç duyduk. Araştırma ve politika önerileri içeren bir rapor hazırlığına giriştik. Dünya’da ve Türkiye’deki NEET’lerle ilgili sorun ve çözüm önerileri nelerdir, bu sorunu aşmak için eğitim ve iş dünyası neler yapabilir gibi başlıkları inceleyeceğiz. Araştırma elde edilen keşifler ile iyi uygulama örnekleri ve İzmir’e özgü şartlar değerlendirilerek sorunun çözümüne katkı sunabilecek öneriler geliştirmek ayrıca İzmir’de gerçekleştirilen NEET gençlerin sosyoekonomik hayata katılımlarını teşvik edebilecek politika önerileri geliştirme sürecinin bir metodolojiye dönüşerek, sorunun çözümüne ulusal düzeyde de katkı sağlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.





Vergi sistemi ve vize sorunu değerlendirildi



EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Vize işlemlerinde yaşanan sorunların da görüşüldüğü toplantıda Özgener, vize konusunun herkesin sorunu olduğunu belirterek, İZTO olarak konuyu konsoloslar nezdinde gündeme getirdiklerini ifade etti. Vergi düzenlemelerine ilişkin de değerlendirme yapan Özgener, “Ekonomi gündeminde vergi paketine ilişkin birçok haberin yer aldığını görüyoruz. Ancak vergi paketine ilişkin spekülasyonların da enflasyonla mücadele politikalarına zarar vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu şartlar altında, uygulanan ekonomik programa iş dünyamızın mutlaka sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca vergi paketiyle ilgili herhangi bir taslak kamuoyu ile paylaşılmadan yorum yapmanın sağlıklı olmadığına inanıyoruz. Adil, işletmelerimizin rekabetçiliğinin artmasına destek sağlayan, yeni yatırımların önünü açan, dolaysız vergilerin payının arttığı, yalın bir vergi sistemine her zaman destek verdiğimizin de altını bir kez daha çizmek isterim” açıklamasında bulundu.