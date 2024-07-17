Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 2024 YKS sonuçlarıyla ilgili sınav sisteminin insanlık dışı olduğunu ve milyonlarca gencin üzerinde büyük psikolojik baskı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, YKS'deki başarısızlık tablosunun eğitim politikalarının yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sendikanın yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2024 YKS sonuçları açıklandı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'başarısızlık tablosu' karşımıza çıktı. Özellikle Türkçe, temel matematik, fen bilimleri ve AYT matematik ortalamaları oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Bu veriler, sadece öğrencilerin değil, eğitim politikalarının da başarısızlığını açıkça göstermektedir. Ülkemizdeki eğitim sistemi, sınav ve başarı odaklı olarak yapılandırılmış durumdadır. Bu sistem, öğrenciler üzerinde insani olmayan bir baskı yaratmakta ve psikolojik olarak olumsuz etkiler bırakmaktadır."

Eğitim Sen açıklamasında ayrıca, YKS puanlarının dağılımının öğrencilerin çoğunluğunu en kötü sonuçlarda eşitlediğine dikkat çekti. Buna ek olarak, siyasi iktidarın eğitimdeki eşitsizlikleri görünmez kılmak için çaba harcadığı ifade edildi. Sendika, eğitimin niteliğinin öğrencilere verilen eğitim içeriği, öğretim yöntemleri, öğretmen kalitesi ve okul altyapısı gibi faktörlere bağlı olduğunu vurgulayarak, sınav merkezli eğitim anlayışının terk edilmesi gerektiğini savundu.

"Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sınavlara hazırlamakla kalmamakta, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandıran bir yaklaşımdan yoksundur. Kapitalist piyasacı eğitim anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencilerimiz arasında rekabet yerine iş birliği ve gelişim ön planda olmalıdır."