Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilde eş zamanlı olarak kırtasiye ürünlerine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler, kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünlerinin fiyat, etiket ve güvenlik standartlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi hedefledi.

Ankara'da detaylı inceleme

Denetimler kapsamında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında da kontrol yapıldı. Bakanlık ekipleri, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farkları dikkatle inceledi. Etiketlerdeki fiyatların güncelliği ve ürünlerin son fiyat değişim tarihi de değerlendirildi. Ayrıca, çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünlerinin ‘CE’ sertifikası ve yaş uyarıları gibi güvenlik bilgileri kontrol edildi.

Mevzuata uygunluk sağlandı

Yapılan denetimlerde, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğu ve mevzuata uygunluğu titizlikle değerlendirildi. Çankaya’daki denetimlerde herhangi bir mevzuata aykırı durum tespit edilmedi. Denetimlerin amacı, öğrenci ve velilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinin kalite standartlarına uygunluğunu temin etmek olarak belirlendi.